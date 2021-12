Have a Nice Death è un interessante roguelite 2D che vi mette nei panni della Morte

Have a Nice Death è stato annunciato da Perfect World Entertainment e Magic Design Studios, e dovrebbe essere lanciato in Accesso Anticipato su Steam all'inizio del 2022. In Have a Nice Death i giocatori assumono il ruolo della Morte in persona. Tuttavia, la nostra protagonista è oberata di lavoro e non gli piace stare seduta alla scrivania, quindi vagherà per gli uffici dell'organizzazione facendo rigare dritti i suoi dipendenti.

"Se la Morte avesse la nostra stessa routine, come vivrebbe? Questa domanda è la forza trainante di Have a Nice Death", ha affermato Nicolas Léger, direttore creativo e direttore dell'animazione presso Magic Design Studios. "Il gioco unisce la nostra passione per l'animazione 2D, il combattimento veloce e furioso e gli effetti visivi avvincenti con un universo macabro che prende vita attraverso un umorismo oscuro. Il gioco finale è il punto di vista del nostro team sul mondo aziendale contemporaneo e uno sguardo avvincente su come sarebbe la vita della Morte se fosse uno di noi. Pensiamo che i giocatori moriranno dalla voglia di mettere le mani su questo gioco".

"Sono rimasto totalmente affascinato dai concetti alla base di Have a Nice Death e sono entusiasta di essere un consulente del gioco", ha affermato Sébastien Bénard, lo sviluppatore principale di Dead Cells e fondatore di Deepnight Games. "Il team di Magic Design Studios ha davvero le carte in regola per trasformare questa avventura in realtà. La premessa del gioco, unita al suo simpatico stile artistico disegnato a mano e al fantastico ciclo di gioco, lo renderanno sicuramente uno dei prossimi grandi roguelite".

Have a Nice Death sarà disponibile in accesso anticipato su PC a marzo del prossimo anno.

Fonte: IGN