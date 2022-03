Haven con un aggiornamento gratuito aggiunge le coppie dello stesso sesso

Haven è incentrato sulla relazione tra i suoi due personaggi principali, Yu e Kay. Sebbene in precedenza fossero disponibili rispettivamente solo come donna e uomo, un nuovo aggiornamento gratuito consente ora di selezionare lo stesso sesso per entrambi. Ora è possibile avere una versione femminile di Kay o una versione maschile di Yu.

Ogni versione alternativa apparentemente ha anche il suo nuovo doppiatore, che aggiunge ulteriore immersione. In un comunicato stampa, il direttore creativo Emeric Thoa ha dichiarato: "Haven parla della libertà di amare chi si vuole. Fin dai primi giorni del concepimento, abbiamo creato diverse coppie per il gioco, con una gamma diversificata di relazioni".

"Ma i vincoli della produzione del nostro team indipendente ci hanno fatto concentrare solo su Yu e Kay. Dopo il lancio del gioco, volevamo tornare indietro e lavorare su questo aggiornamento. Ci auguriamo che molti giocatori si sentano meglio rappresentati nel gioco". Vale la pena notare che la storia generale e la trama del gioco non cambiano.

Vi ricordiamo che Haven è disponibile per PS4, Nintendo Switch, PC, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: PCGamer