Haven Studio di Jade Raymond perde il co-fondatore Sebastien Puel che lascia il team

Solo 10 mesi dopo la sua fondazione, Haven Studio ha perso uno dei suoi fondatori. Sebastien Puel ha deciso di lasciare lo studio che sta ricevendo un grande supporto da Sony e che sta sviluppando un gioco ancora segreto per PlayStation 5.

Sebastien Puel ha lavorato per 15 anni per Ubisoft, dove è stato uno dei produttori della serie Assassin's Creed. Nel giugno 2019 il creatore è approdato a Google Stadia Games, dove ha preso il posto di CEO, ma quando Google ha smesso di sviluppare le proprie produzioni, lo sviluppatore si è unito a Jade Raymond e ha fondato Haven Studio.

"È con grande tristezza che condividiamo la notizia che il fondatore di Haveneer, Seb Puel, ha lasciato lo studio" ha dichiarato Have. "Seb è un talento unico la cui carriera e i risultati conseguiti come leader parlano da soli e ci mancherà la sua energia ed entusiasmo mentre continuiamo il nostro viaggio ad Haven. Seb rimane un caro amico del team Haven e gli auguriamo tutto il meglio per le sue prossime avventure".

Il primo gioco di Haven deve ancora essere annunciato, ma dovrebbe essere una IP originale per PlayStation.

Fonte: GamesIndustry