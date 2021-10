Hearthstone: è disponibile la nuovissima modalità Mercenari

Una modalità di gioco tutta nuova è disponibile da oggi su Hearthstone: Mercenari! Mercenaries combina una progressione GdR permanente, elementi roguelike e personaggi iconici di Hearthstone in una nuova esperienza free-to-play, in cui il giocatore forma un gruppo con i suoi personaggi preferiti e parte all'avventura, per riscuotere una taglia.

In questa nuova modalità si potrà formare un gruppo composto da un massimo di sei Mercenari, al posto del consueto mazzo di carte. Dopodiché, si potrà portare il gruppo al Punto di Ritrovo per partire e riscuotere una taglia o nella Fossa di Combattimento per affrontare combattimenti singoli. Quando si combatte, sono attivi un massimo di 3 Mercenari, mentre il resto attende in Panchina, pronto a entrare in battaglia alla caduta di uno di quelli attivi. Durante il combattimento si scelgono le mosse della propria squadra, per poi guardarla combattere automaticamente contro quella avversaria. Con ruoli, abilità ed equipaggiamenti diversi per oltre 50 Mercenari al lancio (e molti altri in in arrivo in futuro), ci sono infiniti modi di personalizzare e potenziare il gruppo.

Il collegamento più diretto con Hearthstone, quello che lo lega a doppio filo con la sua anima originaria, è la presenza delle buste di carte, contenenti i vari Mercenari al loro interno, ognuno con le sue abilità e la sua rarità. Attualmente sono disponibili varie offerte di lancio per l'acquisto, ma i primi pacchetti sono gratuiti.

Basta difatti completare il tutorial e le missioni introduttive per accedere a otto buste gratuite, mentre altre conferiranno altre sei buste aggiuntive. Inoltre, Blizzard ha abilitato i Twitch Drop, che dal 15 al 17 varranno altri pacchetti omaggio. Giocare a Mercenari, inoltre, sbloccherà la buffa cavalcatura Burba all'interno di World of Warcraft. Potete scoprire di più sul combattimento di Mercenari nel blog sulle dinamiche di gioco e sui sistemi di progressione nel blog su collezione e Villaggio.

Fonte: sito ufficiale del gioco