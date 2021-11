Hearthstone svelata la nuova carta, in esclusiva!

Ultimamente di Blizzard non se n'è parlato particolarmente bene, visto l'enorme scandalo che l'ha colpita. Ne abbiamo discusso in lungo e in largo, seguendone l'evoluzione, sino alla modifica di nomi e costumi di alcuni personaggi al fine di ripulire un po' l'immagine. Sembra però che lo spin-off di World of Warcraf, Hearthstone, abbia per ora scampato tali modifiche.

Il gioco di carte continua dunque ad aggiornarsi, anche con nuove carte e, in esclusiva, possiamo mostrarvi quella dedicata a Barorso Gla'cius:

"I Lupi Bianchi e i Picconatori hanno entrambi rivendicato la Valle. Non sapevano che stavano calpestando il regno ghiacciato di Barorso Gla'cius. I racconti sussurrati su Sua Maestà correvano tra i ranghi. I più li liquidavano come brutti scherzi. Quelli che ascoltavano potevano cercarla nelle infide terre selvagge di Alterac."

Inoltre, sono previste ulteriori novità nei prossimi giorni, per cui restate su queste pagine.