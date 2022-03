Hearthstone, svelata una nuova carta: ecco a voi Rilevatore Radar!

Tramite un comunicato stampa, viene mostrata in anteprima una nuova carta per Hearthstone. La nuova espansione di Hearthstone, "Rotta verso la Città Sommersa" arriverà sui nostri PC e dispositivi mobili il 12 aprile in contemporanea mondiale e proprio in questi giorni si sta svolgendo sui social il tanto atteso card reveal, quel periodo di tempo dove le nuove carte vengono svelate poco a poco da streamer, influencer e testate specializzate.

Ad oggi abbiamo potuto ammirare le novità che andranno a caratterizzare questo nuovo set:

Le creature leggendarie Colossi, servitori giganti troppo grandi per stare in una carta sola e che quindi compaiono con appendici aggiuntive che lavorano in sinergia con la carta principale in diversi modi. Queste appendici vengono evocate insieme alla carta principale, anche quando il servitore Colosso non è stato giocato dalla mano.

La nuova abilità Dragaggio, che ci permette di guardare le ultime tre carte del nostro mazzo e di sceglierne una da mettere in cima. Potremo combinare le carte con Dragaggio con le nuove carte che mettono una potente carta "Sommersa" in fondo al mazzo.

Il nuovo tipo di servitore, i Naga, che diventeranno un'aggiunta permanente di Hearthstone. I Naga sono servitori abili con le Magie che spesso offrono bonus quando si giocano una o più Magie tenendoli in mano.

Noi di Eurogamer Italia abbiamo oggi il piacere di mostrarvi in anteprima una delle carte con cui potrete giocare: una magia epica per la classe del Paladino, chiamata "Rilevatore Radar". Spendendo appena 2 mana, potremo scoprire le ultime cinque carte del nostro mazzo, pescando tutti i robot che troveremo in questo modo, per poi mischiare il mazzo.

Abbiamo già potuto vedere come diversi robot siano già stati presentati e qui in redazione abbiamo il vago sospetto che il Colosso del Paladino possa proprio essere un robot; con un corretto deck building, la costruzione del mazzo, questa carta potrebbe rivelarsi potentissima, andando a pescare fino a cinque carte per un costo di mana veramente esiguo. Anche pescare soltanto un paio di carte ci permetterebbe di avere un ritorno efficace.

Sarà veramente così? Lo scopriremo solo tra tre settimane, quando "Rotta verso la Città Sommersa" verrà rilasciata e i nuovi deck inizieranno a popolare il meta. Come sempre noi di Eurogamer seguiremo con attenzione gli sviluppi del nostro gioco di carte preferito, pronti a raccontarvi le migliori strategie e i migliori mazzi per raggiungere il grado Leggenda!