Heaven's Vault e non solo! Inkle presenta la sua nuova avventura A Highland Song

Lo studio indipendente Inkle, responsabile di titoli come 80 Days o Heaven's Vault, ha presentato ufficialmente il suo prossimo gioco, A Highland Song. Il suo lancio è previsto "prossimamente" su Nintendo Switch e PC, e sarà un'avventura narrativa mista a elementi di rhythm game e platform 2D, in cui seguiremo l'avventura di Moira McKinnon, una ragazza che, dopo aver vissuto quasi per intero vita in una casetta sulla costa scozzese, intraprende un viaggio per far visita allo zio.

Il progetto potrebbe suonare familiare, perché non è stato esattamente un grande segreto. Inkle ha periodicamente condiviso l'andamento della sua produzione sul suo blog, anche se solo oggi è stato presentato formalmente a tutti i fan.

A Highland Song conterrà "animazioni disegnate a mano, sfondi in stile impressionista, illuminazione dinamica ed effetti meteorologici, oltre a una colonna sonora composta da Laurence Chapman ed eseguita da gruppi folk scozzesi come Talisk e Fourth Moon".

Come abbiamo detto, A Highland Song arriverà su PC via Steam e Nintendo Switch.

Fonte: Eurogamer