Hellblade 2 sarà ancora più inquietante con il ritorno delle Furie

Sul finire del 2021 Microsoft e Ninja Theory sono saliti sul palco dei The Game Awards per mostrare la vera next-gen di Senua's Saga: Hellblade 2. Ora il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte che conferma il ritorno delle Furie dal primo capitolo.

Il sequel sarà ancora una volta caratterizzato da tematiche legate alle malattie mentali, come allucinazioni o schizofrenia, e le Furie serviranno a rendere il tutto più inquietante.

Per chi non lo sapesse, le Furie sono le voci maschili e femminili che sussurrano frasi e parole alla protagonista durante l'avventura. Si tratta di voci che sono nella testa di Senua e che commentano le sue azioni, incoraggiandola o meno a compiere determinate azioni a volte anche in modo contraddittorio.

Steven, Helen e Abbi sono i nomi degli attori che torneranno a prestare la loro voce per le Furie di Hellblade 2 e Ninja Theory conferma che per il sequel sarà usata una registrazione binaurale dell'audio.

The Furies return in Senua's Saga: Hellblade II, so we were thrilled to invite @StevenPHartley, Helen and Abbi from the original cast to our brand-new studio.



? Contains binaural audio pic.twitter.com/29KFnLyuCM — Ninja Theory (@NinjaTheory) February 11, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Senua's Saga: Hellblade 2 sarà disponibile su Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Twitter.