Hellblade 2 in nuove stupefacenti immagini 4K lascia a bocca aperta

Se non eravate già stupefatti dopo il filmato di gameplay mostrato da Ninja Theory ai The Game Awards 2021, ci pensa sempre lo studio inglese a darvi motivo di raccogliere la mascella da terra. Sul profilo Twitter sono stati pubblicati tre screenshot in alta risoluzione, tratti dal filmato originale non compresso.

L'Unreal Engine 5 mostra i muscoli, c'è poco da fare: la resa del fuoco e l'illuminazione, i dettagli sul volto di Senua e le sue espressioni facciali, lo sguardo vitreo del gigante che torreggia pur non alzandosi in piedi, toccano un realismo impressionante in video come in foto.

Non è stata ancora fornita una data di lancio per Hellblade 2: Senua's Saga, ma possiamo star certi che il viaggio insieme alla mente di Senua arriverà su PC e Xbox Series X/S.

Fonte: Twitter