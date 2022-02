Henry Cavill di The Witcher in visita al Warhammer World

Henry Cavill ha visitato Warhammer World nel Regno Unito. La star di The Witcher si è fermata a parlare con i fan e lo staff durante la sua recente visita al quartier generale di Games Workshop, con molti che hanno successivamente condiviso le loro istantanee della giornata sui social media.

Sebbene il motivo esatto della sua visita non sia chiaro, ha riacceso la speranza tra molti per una sorta di adattamento live action di Warhammer (qualcosa per cui Cavill ha espresso interesse in passato).

C'è, ovviamente, la possibilità che la visita di Cavill a Warhammer World sia stata puramente per piacere. L'attore, in effetti, non ha mai nascosto il suo amore per il gioco da tavolo.

So we are very humbled and honoured to have the great #henrycavill visit us at warhammer world today. Such a nice guy and an amazing herald of our hobby. Thank you for your time! #warhammercommunity #warhammerpainting #thegodemperorofmankind #custodes pic.twitter.com/b66ZnCXEZ4 — Em Robinson (@Emthepaintfreak) February 18, 2022

"Ho finalmente fatto il mio pellegrinaggio a Warhammer World e che giornata fantastica ho passato!", ha scritto Cavill su Facebook. "Non rimango spesso stordito per l'eccitazione, ma incontrare artisti del calibro di Andy Smillie, Mark Chambers, Wade Pryce e Aiden Daly ed essere in grado di parlare con loro mentre mi aggiravo per i corridoi è stato un sogno diventato realtà".

"Alcuni di voi potrebbero non sapere cosa sia Warhammer e vi esorto a dare un'occhiata. Se vivete nel Regno Unito, andate al Warhammer World".

Fonte: Eurogamer.net.