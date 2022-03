Hexen o Heretic Remake? Un tweet di Raven Software riaccende le speranze dei fan

Nonostante siano passati anni, sia Hexen che Heretic sono due titoli FPS rimasti nel cuore dei giocatori e molti di loro sperano in un nuovo capitolo o tutt'al più di un remake.

A mettere il carico da cento per quanto riguarda l'hype è proprio Raven Software, studio di sviluppo di questi due titoli: attraverso un tweet del famoso utente Wario64 che riporta notizie videoludiche sul suo account, è stata annunciata una promozione per Hexen ed Heretic su GOG. La collezione che include questi due titoli è in offerta a poco meno di tre euro, un affare per chi ancora non ci ha mai giocato.

Tuttavia sotto a questo tweet ha risposto proprio Raven Software con una semplice emoticon, ovvero due occhi grandi. Solo questo è bastato a far andare in visibilio i giocatori che attendono notizie sui due franchise.

? — Raven Software (@RavenSoftware) March 24, 2022

Dopo l'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, Phil Spencer ai tempi aveva parlato anche di Hexen, ma finora non ci sono stati annunci di sorta. Non ci resta che aspettare e vedere se Raven Software - che al momento sta continuando a sfornare contenuti per Call of Duty Warzone - dia maggiori informazioni su un papabile remake dei due giochi.