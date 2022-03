Hideo Kojima annuncia la chiusura e il trasferimento degli studi di Kojima Productions

Hideo Kojima è uno degli sviluppatori più famosi e iconici del settore, direttore di Kojima Productions e creatore di Death Stranding e Metal Gear Solid. Ora il creativo si trova ad affrontare una nuova fase.

Kojima ha annunciato su Twitter un importante cambiamento. Potrebbe non essere così rilevante per i giocatori, ma un cambio di posto di lavoro è sempre un punto culminante nella carriera di un designer di giochi. Il director di Kojima Productions ha annunciato sui social media che cambierà studio dopo cinque anni, dando così addio al suo studi a Tokyo dal 2017.

"Oggi è il giorno in cui salutiamo l'ingresso, il corridoio del Ludens e la cucina che da poco più di cinque anni è la nostra casa. Mi vengono in mente molti ricordi. Arrivederci...".

Today is the day we say goodbye to the entrance, the Ludens hallway, and the kitchen that have been our home for a little over five years. Many memories come to mind. Farewell ?? pic.twitter.com/TONnpq7JXa — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 31, 2022

Attualmente non sappiamo ancora quale sarà la nuova location di Kojima Productions ma probabilmente verrà svelata presto. Qualunque siano i prossimi progetti di Kojima, si svolgeranno nel nuovo studio.