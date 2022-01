Hideo Kojima anticipa il suo nuovo progetto su Twitter

Hideo Kojima ha anticipato l'inizio di un nuovo progetto attraverso il suo account Twitter. Tuttavia non ha fornito molte informazioni sul progetto. Invece, tutto ciò che ha rivelato finora è un'icona sul desktop intitolata "新企画" o "Nuovo progetto" in giapponese. Nel dicembre 2021, Kojima ha rivelato che Kojima Productions stava lavorando a due nuovi giochi con entrambi in fase di sviluppo.

C'è la possibilità quindi che questo nuovo progetto che Hideo Kojima ha anticipato sui social sia uno dei giochi in sviluppo. Ricordiamo anche che a novembre 2021, Kojima Productions ha aperto una nuova divisione creativa a Los Angeles. L'obiettivo di questa divisione non sono i giochi, tuttavia. Si concentrerà invece su televisione, film e musica.

La nuova divisione è stata creata con l'intenzione di ampliare l'ambito dell'azienda, secondo Yoshiko Fukada, responsabile dello sviluppo aziendale di Kojima Productions. Lo studio ha attualmente in programma di creare narrazioni al di fuori del mezzo dei videogiochi. La società non ha ancora rivelato alcun dettaglio in merito a potenziali progetti guidati dalla divisione di Los Angeles.

Ora non ci resta che aspettare e vedere quale sarà questo "nuovo progetto".