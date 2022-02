Hideo Kojima crea e conduce un nuovo podcast, ecco Radioverse

Hideo Kojima è a tutti gli effetti un artista poliedrico, e questa è solo l'ultima sfaccettatura che si aggiunge al variopinto quadro del director padre di Metal Gear e Death Stranding: Hideo Kojima's Radioverse è un podcast disponibile su Amazon Audio nel quale Kojima avrà vari ospiti con cui parlerà di "argomenti profondi legati a giochi e film che non si possono sentire da nessun'altra parte".

I primi due ospiti sono stati i membri di un canale Youtube con oltre tre milioni di iscritti, 2BRO, con sede in Giappone... che è inoltre l'unico posto in cui il podcast è disponibile, naturalmente solo in giapponese. A dicembre Kojima diceva che Kojima Productions stava lavorando a diversi nuovi progetti, mentre a gennaio ha parlato esplicitamente di provare a "passare al prossimo livello di sperimentazione con un progetto radicale".

Se ii progetto è effettivamente così importante, possiamo anche pensare a una traduzione quantomeno in inglese per favorire la diffusione del podcast. La speranza è l'ultima a morire.

Fonte: Eurogamer.net