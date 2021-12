Hideo Kojima e Geoff Keighley scatenano la community con uno scambio di tweet

Nella sfera videoludica ci sono attualmente diversi giochi che non sono stati ancora annunciati. Ad esempio, sicuramente Naughty Dog sta lavorando a un nuovo titolo che sarà una nuova IP, anche se non sappiamo ancora quando verrà annunciato. Tuttavia, ci sono anche altri giochi non annunciati che suscitano scalpore giorno dopo giorno, e uno di questi è Silent Hill.

Per questo motivo, non ci vuole molto perché le persone impazziscano pensando che Silent Hill sia una realtà. Con qualsiasi assurdità che accade nella rete, con una celebrità direttamente o indirettamente collegata alla saga è più che sufficiente. Ed è così che Hideo Kojima e Geoff Keighley sono riusciti a parlare ancora del possibile ritorno della saga da parte del creativo giapponese con un semplice scambio di battute.

Kojima ha pubblicato uno strano tweet dicendo "Ho paura. Mi sento come se fossi stato cancellato dal mondo. Un uomo che è stato cancellato dal mondo. Haha". Keighley ha preso la palla al balzo aggiungendo: "Spero che non ti tengano in silenzio ancora a lungo!". Visto che in inglese si tratta della parola "Silent", i fan hanno già ipotizzato che i due stiano parlando di un remake di Silent Hill.

Hopefully they won't keep you silent for long! — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 15, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il tweet di Kojima dovrebbe ad ogni modo fare riferimento ad un post precedente in cui il creativo ha dichiarato di essere stato temporaneamente cancellato da Instagram. Questa spiegazione però non basta, perché i fan stanno già iniziando a sperare di carpire dalle frasi pubblicate qualcosa di più sul prossimo progetto di Kojima.