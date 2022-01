Hideo Kojima in riunione con Heartman di Death Stranding: secondo capitolo in arrivo o nuova IP?

Recentemente vi abbiamo riportato la notizia in cui Kojima Productions sta attualmente cercando nuovo personale che lavorerà a un nuovo progetto. A poche ore da questo annuncio, Hideo Kojima ha fatto impennare l'hype dei fan con una nuova foto, questa volta pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale.

La foto in questione lo vede in riunione virtuale con Nicolas Winding Refn conosciuto non solo per essere il regista di numerosi film, ma anche per aver interpretato Heartman proprio in Death Stranding. Come al solito, Kojima non ha pubblicato nessuna didascalia sotto alla foto con Heartman, ma solo questo ha permesso ai fan di ipotizzare un eventuale secondo capitolo su Death Stranding.

Riguardo gli annunci lavorativi, il team sta cercando diverse figure professionali come game designer, artisti, animatori, sceneggiatori e altro. Tuttavia, in questi annunci di lavoro, non sono presenti indizi sul prossimo titolo.

Non ci resta quindi che attendere eventuali annunci proprio da Kojima Productions.