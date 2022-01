Hideo Kojima potrebbe lavorare a una esclusiva PS5 per PlayStation VR 2

Attorno a Hideo Kojima ruotano al contempo e consistentemente un'aura di adorazione e un'aura di mistero. Il game designer nipponico è di nuovo al centro di una speculazione ad opera di fan e testate giornalistiche, e stavolta potrebbe esserci di mezzo un progetto sviluppato esclusivamente per il recentemente annunciato PlayStation VR 2.

Da un avvistamento su Twitter di un prototipo di PSVR 2 (nel tweet qui sotto) ed enigmatici tease lanciati dallo stesso Kojima riguardo due giochi in sviluppo presso Kojima Productions, sembra che il prossimo progetto del creatore di Metal Gear e Death Stranding sarà un "progetto più piccolo in collaborazione con l'esperta e storyteller di realtà virtuale Céline Tricart".

Kojima Productions got PSVR2 prototypes back in November 2021. According to unconfirmed information that I?ve got, studio's upcoming smaller project could be a VR game/experience in collaboration with award-winning Virtual Reality expert and storyteller Céline Tricart. pic.twitter.com/fAyF3OyCxk — Oops Leaks (@oopsleaks) January 28, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Kojima aveva anche detto che oltre al progetto VR stava lavorando a un altro Tripla A diretto a un'utenza più ampia, il che sostiene la teoria secondo cui uno dei due giochi verrà pubblicato esclusivamente per PSVR 2.

Naturalmente si tratta di speculazioni tutt'altro che confermate per cui è bene prendere con le pinze anche questo report, ma mostrare un cauto ottimismo non fa male.

Fonte: Screenrant