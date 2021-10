Hideo Kojima su Metal Gear Solid: 'creavo ogni capitolo come se fosse l'ultimo'

Hideo Kojima è tornato a esprimersi sui social in relazione alla saga più amata e popolare da lui creata, ossia Metal Gear Solid. Conosciamo tutti la dolorosa conclusione, ludicamente parlando, avvenuta con Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e la rottura con Konami. Così come la complessità della struttura narrativa messa in piedi negli anni dal designer e dai suoi collaboratori.

Quello che però Kojima ha voluto specificare è il fatto che non sia stato per nulla semplice riuscire a tenere le redini della complessa storia della saga, per il fatto che ha sempre lavorato ad un MGS "come se fosse il suo ultimo".

Since I was always creating every MGS title as it was my last, I had a difficult time to connect the story without changing the settings to it.



GENE?MEME?SCENE?SENSE?PEACE?RACE — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 9, 2021

L'elenco specificato inoltre, si riferisce alle tematiche principali trattate in ogni capitolo della storia: Gene per Metal Gear Solid, sul tema della genetica e del destino. Meme per Metal Gear Solid 2, riguardo alla propria eredità. Scene per Metal Gear Solid 3, la scena e il contesto. Sense per Metal Gear Solid 4, relativo al senso di sé e al perseguire i propri obiettivi. Peace per Peace Walker, il vero tema che più di tutti è cardine in Metal Gear, ambientato in un mondo di guerre e conflitti. Infine Race con The Phantom Pain, riguardo alla lingua e alla comunicazione.

Non sappiamo se ci sarà mai una nuova parola chiave, che potrebbe legarsi ad un ritorno della saga, ma quello che è certo è che Metal Gear Solid continua e continuerà a far discutere giocatori e appassionati grazie alla sua eredità.

