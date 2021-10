Xbox e Kojima? L'MMO basato sul cloud dovrebbe 'aiutare' il papà di Metal Gear

Quando un autore del calibro di Hideo Kojima si muove non passa di certo inosservato e la collaborazione con Microsoft sembra presagire qualcosa di grosso, come suggerito da vecchi rumor che lo volevano al lavoro su qualcosa con base cloud. Nel frattempo abbiamo avuto ulteriori conferme anche da Jeff Grubb, cui si aggiunge il nuovo progetto intitolato provvisoriamente "Pax Dei".

Abbiamo saputo di come Microsoft e il team Mainframe stiano collaborando alla realizzazione di un nuovo tipo di videogame basato interamente sul cloud, un MMO sandbox con accesso immediato da qualunque dispositivo. Ma questo lavoro, in cui nel frattempo ha visto anche l'entrata in scena di Riot, evidentemente interessata alle opportunità tecnologiche, nasconderebbe qualcosa. Come anche accennato da Grubb, questo sviluppo è pieno di insidie, essendo la costruzione di un software di questo tipo, interamente in cloud, quasi pioneristico ma utile per chi farà i propri futuri passi in quest'ambito.

Qui ritorniamo a Hideo Kojima e al suo nuovo progetto, che a questo punto vede assieme a Microsoft, Pax Dei come una cavia e motivo di studio in attesa di lavorare attivamente sul progetto. Ancora siamo nelle prime fasi di pianificazione, per cui è molto probabilmente possa arrivare prima un eventuale Death Stranding 2.

Fonte: pcgamesn.com