Hideo Kojima ha 'nascosto' il suo prossimo gioco nella cartolina di auguri pubblicata su Twitter?

Hideo Kojima è senza dubbio un iconico sviluppatore di videogiochi. Noto soprattutto per il franchise di Metal Gear Solid, Hideo Kojima da allora ha lasciato Konami e le loro IP per creare il proprio studio. Da allora abbiamo visto Kojima Productions pubblicare il loro primo progetto, Death Stranding. Tuttavia, stiamo ancora aspettando di scoprire cosa verrà dopo.

Le possibilità di vedere qualcosa di grande annunciato questa settimana potrebbero essere un po' scarse. La maggior parte dei giocatori si sta godendo la settimana che precede il Capodanno con la famiglia e gli amici. Tuttavia, alcuni fan di Hideo Kojima hanno ritenuto che lo sviluppatore volesse stuzzicare la community online sul suo prossimo progetto.

A catturare particolarmente l'attenzione dei giocatori è un biglietto di auguri digitale da parte dello sviluppatore. Questa particolare cartolina presenta tre personaggi unici che potrebbero aver potenzialmente annunciato il prossimo gioco di Kojima.

Anche se i personaggi sono al momento sconosciuti, c'è la possibilità che si tratti semplicemente di un'opera d'arte realizzata appositamente per questo biglietto di auguri. Staremo a vedere.

Fonte: Bleeding Cool