Hideo Kojima lavora a un misterioso progetto che ha iniziato lo scorso anno

Hideo Kojima sta lavorando al suo prossimo progetto in questo momento, un progetto a cui, in realtà, il famoso sviluppatore sta lavorando da un po'.

Stando a quanto condiviso su Twitter dallo stesso Kojima, il misterioso progetto risale a un anno fa ma, ad oggi, deve essere modificato, in quanto ci sono stati diversi cambiamenti a livello globale.

Al momento, non possiamo dire con certezza a quale gioco sta lavorando Kojima, dato che non ci sono indizi su questo progetto.

Tuttavia, lo sviluppatore scrive su Twitter: "sto rielaborando un progetto e una sceneggiatura che ho scritto quasi un anno fa. La situazione mondiale, il mio ambiente, le emozioni dell'anno scorso sono molto diverse ora, quindi non posso mettermi nello stesso mondo a cui pensavo allora".

"Devo portarlo al presente. Se non lo faccio, non diventerà realtà".

I'm reworking a project & script I wrote almost a year ago. The world situation,my environment,emotions last year are quite different now, so I can't put myself in the same world I was thinking of then. I have to bring it to the present. If I don't, it won't become a living thing pic.twitter.com/G0ZGT5e7KT — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 2, 2021

Il tweet di Kojima, è accompagnato dall'immagine di un secchio pieno di carbone e di un Bearbrick di Masked Rider che, forse, potrebbero essere degli indizi sul nuovo gioco.

