Hideo Kojima lavora al suo prossimo gioco con la tecnologia di Sony. Esclusiva PS5 all'orizzonte?

Hideo Kojima sta lavorando al suo prossimo progetto e l'autore ha ricevuto un prototipo della tecnologia di teleconferenza di Sony, MADO, che sta utilizzando per supervisionare le sessioni di motion capture che si svolgono negli Stati Uniti.

Questo kit non è ancora disponibile pubblicamente, quindi Kojima ha ricevuto l'accesso anticipato alla tecnologia.

È interessante notare che le sessioni di motion capture sembrano aver luogo nello studio di Sony Santa Monica, che la società affitta a terzi, ad esempio, i filmati di Resident Evil 8: Village sono stati girati proprio in questo studio. Tuttavia, i progetti proprietari avranno sempre la priorità, quindi questo alimenterà la speculazione sul fatto che Kojima è di nuovo al lavoro con PlayStation.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Received the flowers and a bottle of wine. Thank you? pic.twitter.com/xnJHvdjsD0 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 16, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Si tratta di indiscrezioni e in realtà ci sono altre forti voci secondo cui Kojima realizzerà un gioco basato su cloud in collaborazione con Microsoft, ma sembra che i suoi legami con Sony siano ancora forti.

Che ne pensate?

Fonte: Pushsquare.