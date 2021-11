Hideo Kojima non solo regista cinematografico! L'autore videoludico ha sempre sognato di fare l'astronauta

Dopo Jeff Bezos e William Shatner, il prossimo a poterci andare potrebbe essere proprio il creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding Hideo Kojima. Durante una recente conferenza stampa per il film Last Night in Soho, Kojima ha sottolineato ancora una volta il suo desiderio di essere un astronauta.

Durante un'intervista in cui si parlava di sogni, Kojima ha dichiarato: "Mi piacerebbe fare l'astronauta". "JAXA [che è la versione giapponese della NASA] sta accettando domande e ci sto pensando", ha aggiunto. "Dato che dovrei comunque lasciare il mio lavoro è un qualcosa a cui devo pensare bene" ha dichiarato scherzando.

Non è la prima volta che Kojima parla del suo desiderio di andare nello spazio. Il creatore del gioco ha parlato del suo sogno di diventare un astronauta in un saggio del 2009 che è stato recentemente pubblicato nel suo libro The Creative Gene: "Se potessi avere un solo desiderio nella mia vita - se potessi lanciare un incantesimo magico e realizzare qualcosa - senza esitazione, sarebbe questo: 'Vorrei andare nello spazio prima di morire'. Non deve essere niente di così stravagante come un viaggio sulla luna o su Marte. Mi accontenterei solo di una breve orbita, appena oltre l'atmosfera terrestre, dove posso sfiorare delicatamente lo spazio".

Considerato che adesso i viaggi spaziali stanno iniziando a prendere piede, Kojima in un futuro non troppo lontano potrebbe esaudire questo suo desiderio!

Fonte: Kotaku