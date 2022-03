Hideo Kojima sembra apprezzare The Batman oltre che il fisico di Robert Pattinson

Se seguite Hideo Kojima sui social, saprete come gli piaccia mostrare le sue ultime perle in DVD o Blu-ray, parlare di cinema e di serie TV. Del resto la sua formazione è prima di tutto cinematografica, con i genitori che gli impedivano di andare a letto se prima non avesse finito il film che guardavano tutti assieme.

Anche giocando a Death Stranding, nello studio di Heartman, è possibile vedere un'enorme collezione di film di qualunque tempo e genere. Potete indovinare da dove proviene. Il nuovo Batman di Robert Pattinson è stato un successo strepitoso e anche qui Kojima ha voluto dire la sua, colpito soprattutto da alcune scene, iniziando dall'elogiare la forma fisica dell'attore:

"La presenza e la capacità recitativa di Robert sono eccellenti, ma il regista ha un buon modo di mostrarlo. La scena in cui spinge un oggetto pesante in casa con la parte superiore del corpo nuda. Lì, dà l'impressione di avere muscoli flessibili come un ballerino di danza classica, non muscoli duri da allenamento muscolare e assunzione di proteine. Di solito, mostrano i muscoli di Batman durante le scene di allenamento, o il nudo durante le scene di doccia o quando si curano le ferite nel bagno".

Anche la scena della colazione sembra aver colpito il papà di Metal Gear, ragionando addirittura su un omaggio a Twilight:

"Anche la scena della colazione con Alfred. Sembra abbagliato e gli fa indossare gli occhiali da sole anche se è al chiuso. Normalmente, lo mostrerebbero con gli occhiali da sole mentre guida un'auto decappottabile durante il giorno. Ma a Gotham City questa volta è buio anche durante il giorno, quindi non è necessario. Oppure è un omaggio a Twilight all'interno del quale lui è abbagliante perché è un vampiro?".

