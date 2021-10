Hiroshi Ono, grafico di Pac-Man e Galaga ci ha lasciati a 64 anni

Come riportato dal suo account Twitter ufficiale, Hiroshi Ono ─ conosciuto anche come "Mr. Dotman" ─ è morto all'età di 64 anni. Ono è stata una figura fondamentale durante il boom dei videogiochi in Giappone, a partire dall'entrata in Namco nel 1979. Tra i suoi lavori come grafico, sicuramente accreditati, troviamo il suo contributo in Dig Dug, Xevious, Pac-Man, Galaga, Mappy, Pole Position e molti altri. Oltre a disegnare sprite, disegnò anche interi cabinati arcade.

Hiroshi Ono ha lavorato in Namco fino al 2013, dove nel frattempo l'azienda per cui ha lavorato una vita, si fuse con Bandai, diventando freelance. Potremo però rivederlo in un documentario a lui dedicato, alla sua storia e alla sua lotta contro la malattia, grazie all'intervento dei fan, arrivando alla cifra di 42.000$. Del resto, Hiroshi Ono ha contribuito a definire un'era di gioco con la sua arte e il suo design, validi ancora oggi.

Fonte: kotaku.com