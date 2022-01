Hitman 3 bombardato da recensioni negative per il prezzo e gravi problemi su Steam

Hitman 3 ha solo la metà delle recensioni positive su Steam e il motivo sembra essere legato al prezzo, in particolare perché dopo un anno di esclusività sull'Epic Games Store non ha ricevuto nemmeno uno sconto in occasione del lancio su Steam quando sul launcher di Epic Games è stato a lungo a metà prezzo.

Alcuni giocatori che preferiscono Steam come launcher sentono di dover essere ricompensati per l'anno di attesa, che sia uno sconto o un contenuto esclusivo alla piattaforma. Nel frattempo, però, l'intera trilogia è arrivata su Game Pass senza costi aggiuntivi, e il malcontento degli utenti Steam è incrementato a dismisura.

A complicare la faccenda c'è il fatto che Hitman 3 abbia molte edizioni, a partire dalla standard fino alla Trilogy Premium Add-Ons Bundle, passando per la Hitman 3: Seven Deadly Sins Collection e la Hitman 3 Access Pass: Hitman 2 Gold. Troppi, vari bundle offerti a giocatori che già posseggono parti del contenuto approdato altrove, o posseggono già i due giochi precedenti, ma per capire cosa contiene cosa e quale edizione comprare ci sarebbe da sudare sette camicie.

'47, oggi dovrai evitare il review bombing'

Dei grossi problemi riguardano anche la versione per VR: Hitman 3 visto attraverso un visore per la realtà virtuale è piagato da bug e glitch che impediscono di fruire dignitosamente del tutorial, figuriamoci dunque del resto del gioco. Hitman 3 richiede inoltre una connessione sempre attiva, ma i server di IO Interactive sono molto lenti, e il risultato sono delle liste d'attesa interminabili.

Il review bombing è approdato anche nella subreddit r/Hitman, chiusa anch'essa per l'efferatezza di post e commenti degli utenti.

Fonte: Rock, Paper, Shotgun