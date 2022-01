Hitman 3 Year 2 sembra imperdibile! Modalità roguelike 'Freelancer', nuova mappa e non solo

Hitman 3 sta entrando nel secondo anno e recentemente IO Interactive ha fornito informazioni su cosa aspettarsi da esso. Uno dei pezzi più interessanti da aspettarsi dallo Year 2 è una nuova modalità con elementi roguelike chiamata Freelancer che introduce la pianificazione strategica e un rifugio personalizzabile.

In arrivo questa primavera, la modalità include il Safehouse dell'Agente 47. Questo spazio giocabile è personalizzabile in quanto consente di scegliere esattamente che tipo di Hitman preferite. Man mano che avanzate in Freelancer, è possibile sbloccare più aree del Safehouse e saranno disponibili nuove opzioni di personalizzazione. L'area può essere decorata, c'è un posto dove cambiare l'outfit, potete avere un poligono di tiro e altro ancora. È anche un'area importante perché è il luogo in cui si svolgerà tutta la pianificazione pre-missione.

Qui, l'Agente 47 avrà accesso a un "centro di missioni" dove potrà visualizzare tutte le campagne Freelancer attualmente disponibili, ognuna delle quali rappresenta un'impresa criminale nel mondo degli assassini. Per ogni campagna, dovrete scegliere l'ordine in cui volete svolgere le missioni. Dopo ogni missione, tornerete al rifugio per rifornirvi e pianificare strategicamente la prossima mossa.

Insieme alla modalità Freelancer, i giocatori avranno una nuova mappa da utilizzare. Si chiama Rocky e IO promette che ulteriori informazioni al riguardo verranno rivelate entro la fine dell'anno. Durante la rivelazione è stato anche annunciato che Hitman VR arriverà su PC il 20 gennaio. Sarà disponibile per tutti i possessori di Hitman 3. I dettagli completi sull'hardware supportato verranno rivelati prima del lancio.

E infine, Hitman Trilogy arriverà il 20 gennaio. Con tutti i giochi in un unico pacchetto, sarà resa disponibile digitalmente per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ed Epic Games Store, oltre a Steam, Xbox Game Pass e PC Game Pass.

