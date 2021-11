Hitman 3 tra supporto VR, ray-tracing, nuove storie, mappe e molto altro nel 2022

Hitman III è stato lanciato proprio all'inizio del 2021 e, dopo un anno di travestimenti intelligenti e omicidi, IO Interactive ha già annunciato cosa accadrà nel 2022. Oggi, la società ha annunciato che Hitman III Anno 2 inizierà con alcuni primi aggiornamenti per i giocatori su PC, e altro ancora.

L'Anno 2 per Hitman III inizierà il 20 gennaio 2022 con il supporto confermato per altri 12 mesi successivi. In un post sul sito IO Interactive, lo studio conferma che questo include nuove mappe, storie e modi di giocare tutti in programma per il prossimo anno. Per i giocatori PC, un aggiornamento Ray-Tracing arriverà nel 2022.

Anche il supporto alla realtà virtuale arriverà per i giocatori PC nel gennaio 2022. E una nuova modalità di gioco è già stata annunciata: l'Elusive Target Arcade sarà una nuova modalità permanente, ed è una svolta rispetto alla formula consolidata di Bersaglio Elusivo. Maggiori dettagli saranno annunciati all'inizio di gennaio 2022 e in primavera arriverà un "aggiornamento importante" per Hitman III.

IO Interactive sta anche lavorando a un videogioco di James Bond, che sarà una versione originale del personaggio e del suo mondo di spionaggio. Hitman III è attualmente disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch tramite streaming cloud.

Fonte: Gamepur