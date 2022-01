Hitman tra rabbia e tossicità estrema chiude il subreddit del gioco

Il 2022 segna il secondo anno di supporto di Hitman 3 e IO Interactive ha in serbo molte novità per il gioco. Non solo, ma Hitman è arrivato anche su Steam, dopo la fine dell'esclusività di Epic Games Store, oltre all'aggiunta del supporto VR.

Sfortunatamente, la community sembra essere stata invasa dalla tossicità, tanto che il subreddit ufficiale ha dovuto essere temporaneamente bloccato a causa di comportamenti abusivi nei confronti dei moderatori. La causa principale sembra essere il lancio su Steam, in particolare il prezzo. Sebbene il gioco sia uscito da un anno su altre piattaforme, ogni edizione del gioco su Steam è ancora a prezzo pieno di vendita.

La rabbia dei fan ha portato il gioco a essere inondato di recensioni negative degli utenti che si lamentavano esclusivamente del prezzo piuttosto che della qualità del gioco. Anche alcuni dei recenti positivi criticano il prezzo. Com'era prevedibile, le cose sono andate troppo oltre e le lamentele sul subreddit sono diventate tossiche, portando apparentemente a molestie verso i moderatori.

Hitman 3 is available on Steam...for .99 https://t.co/wXOpaAhquk



Hitman Trilogy also on Game Pass pic.twitter.com/OMIXd4kb96 — Wario64 (@Wario64) January 20, 2022

@IOInteractive Nice regional pricing btw. Almost triple the price after 1 year delay and it doesn't even include all content. Why did @Hitman 3 get more expensive on @EpicGames as well? It used to be less than half of the current price. Absolutely shameful. pic.twitter.com/PVdRqwrl4P — Dreven (@dreven47) January 20, 2022

The Hitman Reddit is angry that Hitman 3 on Steam isn't cheaper than MSRP. pic.twitter.com/aNq0YpsbN7 — M.H. Williams (@AutomaticZen) January 20, 2022

Looks like the Hitman Reddit community closed for a bit because people there were harassing/attacking mods



The pattern:



Gaming site (Era, Reddit, etc)

Harassing Mods

Perpetrators: a small group of people that do not represent the community, even though they're in the community pic.twitter.com/QyM7ciajV4 — Bronson-Lee, Master of Vibes (@BronsonLee) January 21, 2022

Il moderatore Timothy Mark ha promesso che il subreddit tornerà presto e, in un commento salvato dall'utente di Twitter BronsonLee, afferma che ciò era dovuto esclusivamente alle molestie e non perché le persone stavano criticando IO Interactive.

Fonte: ResetEra