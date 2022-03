Hogwarts Legacy ci farà esplorare luoghi mai visti nei film

Mentre si assesta l'hype per il gameplay di Hogwarts Legacy mostrato allo State of Play - e mentre circolano notizie su particolari prese di posizione di giornalisti nei confronti del gioco per delle accuse rivolte all'autrice dei libri - possiamo notare dei particolari, rivedendo il filmato di tre giorni fa.

Alcuni fan sono riusciti a estrapolare delle informazioni da alcune scene e ambienti mostrati, che confermano che nella produzione saranno presenti ambienti, stanze e luoghi mai rappresentati in altri media visivi.

Luoghi come le cucine, con gli elfi domestici addetti alla preparazione delle portate, e i dormitori delle case di Tassorosso e Corvonero, erano descritti nei libri della saga letteraria ma non hanno trovato rappresentazione nei film. Inoltre, lo studio ha avuto libertà creativa nella creazione di alcuni dungeon in altri posti, i quali dunque saranno completamente inediti.

Queste informazioni potrebbero essere abbastanza per dire che Hogwarts Legacy è un titolo imprescindibile per i fan di Harry Potter, e sono sicuramente motivo di lodi da tessere nei confronti degli sviluppatori, che hanno dimostrato una così grande cura per il dettaglio.

Fonte: Screenrant