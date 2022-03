Hogwarts Legacy in una breve clip in vista dell'attesissimo State of Play!

WB Games presenterà domani Hogwarts Legacy in un nuovo State of Play con oltre 14 minuti di gameplay.

Nel frattempo, Avalanche Studios ha pubblicato una breve clip di gameplay su Twitter, per lenire la restante attesa.

Non c'è molto da vedere oltre al personaggio principale che si sveglia nel dormitorio. Sembra essere la House Gryffindor anche se il simbolo è a malapena distinguibile.

Secondo il leaker AccountNGT, il trailer dello State of Play mostrerà le varie abilità che si potranno usare nel corso dell'avventura. Probabilmente vedremo e impareremo di più oltre a questo. L'evento PlayStation inizierà giovedì 17 marzo alle 22:00 ora italiana.

Two more days! We can?t wait to finally show you the magic we?ve been creating in @HogwartsLegacy.



Thursday, March 17 @PlayStation #StateofPlay pic.twitter.com/uTJkXD1UfK — WB Games Avalanche (@AvalancheWb) March 15, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

L'uscita di Hogwarts Legacy è prevista per quest'anno su Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Xbox One. Ambientato nel 1800, il titolo vedrà il giocatore come uno studente della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Insieme a vari incantesimi, c'è anche un sistema di moralità e personalizzazione del personaggio.

Fonte: Gamingbolt.