Hogwarts Legacy sarà doppiato in italiano? Arriva la risposta ufficiale

Hogwarts Legacy uscirà entro la fine dell'anno, e se il gameplay reveal ha chiarificato già diversi aspetti dell'opera e ha risposto a varie domande su ciò che sarà il prodotto finale, è pur vero che restano ancora alcuni dubbi riguardo altri aspetti.

Di per sé, il trailer di gameplay doppiato in italiano (da nientemeno che Claudio Moneta, tra l'altro) non assicura che la localizzazione nella nostra lingua sarà completa di testi e audio (un caso che ha sollevato molteplici dubbi di recente è stato il trailer di Elden Ring doppiato in italiano, ma sappiamo che il gioco non ha il doppiaggio), ma nella descrizione del video caricato su Youtube nel canale italiano di Warner Bros Games c'è una postilla che toglie ogni dubbio: "Il gioco finale sarà completamente doppiato in italiano".

I fan del mondo di Harry Potter possono dunque tirare un sospiro di sollievo, avendo la possibilità di scegliere l'opzione linguistica che preferiscono in questo caso. In tempi recenti, avere il doppiaggio in più lingue sta diventando più raro: Starfield, ad esempio, non avrà il doppiaggio italiano.

Fonte: Youtube