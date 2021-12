Hogwarts Legacy potrebbe mostrarsi al rumoreggiato evento PlayStation di questo mese

Dal suo annuncio più di un anno fa, Hogwarts Legacy è un po' sparito dai radar, con Warner Bros. e lo sviluppatore Avalanche Software che hanno continuato a lavorare sul titolo (oltre ad annunciare il suo rinvio dal 2021 al 2022).

Molti si aspettavano che il gioco sarebbe apparso ai The Game Awards, che si sono svolti la scorsa settimana, ma visto che ciò non è accaduto, le domande su quando possiamo aspettarci di vederlo hanno iniziato a spuntare di nuovo.

Secondo il noto insider e leaker Millie, questo potrebbe accadere presto. Su Twitter ha affermato che Hogwarts Legacy, che è stato annunciato l'anno scorso tra le controversie che circondano l'autrice di Harry Potter J.K. Rowling a causa dei suoi commenti transfobici, Warner Bros. avrebbe scelto di essere "molto attenta" con il gioco.

Apparentemente, il publisher stava guardando ai The Game Awards 2021 per un nuovo trailer di Hogwarts Legacy, ma alla fine ha deciso di fare le cose diversamente, sostituendolo con un breve annuncio in CG per Wonder Woman. È interessante notare che il gioco sarebbe ora pronto per ricevere un nuovo trailer, che dovrebbe essere pubblicato in un presunto evento PlayStation imminente.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Poco dopo il suo annuncio lo scorso anno, Warner Bros. ha tentato di prendere le distanze dalla Rowling, confermando che il controverso autore non avrebbe avuto alcun coinvolgimento diretto con il gioco. All'inizio di quest'anno, è stato anche confermato che il suo creatore di personaggi presenterà opzioni transgender.

Hogwarts Legacy uscirà nel 2022 su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Fonte: Gamingbolt.