Hogwarts Legacy, un giornalista scatena una polemica per le accuse di transfobia a J.K. Rowling

E' nata una polemica su Hogwarts Legacy che definire particolare sarebbe un eufemismo, che parte da una presa di posizione che riguarda il gioco in sé solo marginalmente: un giornalista videoludico ha deciso di non trattare il gioco su licenza di Harry Potter.

Il motivo, secondo il diretto interessato Imran Khan, è da ricercarsi nelle accuse di transfobia rivolte all'autrice di Harry Potter e detentrice dei diritti del brand, J.K. Rowling. Khan ha scritto su Twitter che non vorrà far parte del marketing di Hogwarts Legacy, e ha proposto una "lista di enti caritatevoli per trans e modi in cui prestare aiuto in Texas".

I have decided I don?t want to engage in the marketing of Hogwart?s Legacy, so I won?t. Instead, here?s a list of trans charities and ways to help in Texas. This will be the way I cover this game pre-release from now on. https://t.co/8Vjki3OVMw — Imran Khan (@imranzomg) March 17, 2022

Essendo detentrice dei diritti, la Rowling guadagnerà dalla partnership con Warner Bros., ma non è direttamente coinvolta nel progetto - ha solo un ruolo di consulenza, più o meno come l'autore dei libri di The Witcher, Andrzej Sapkowski, era coinvolto nell'adattamento della serie Netflix omonima.