Hogwarts Legacy ispirato a Zelda Breath of the Wild e Ghost of Tsushima per un rumor

Warner Bros. si sta preparando per la presentazione di Hogwarts Legacy, ma se le ultime indiscrezioni saranno confermate, possiamo ottenere un gioco di dimensioni davvero enormi. Il titolo a quanto pare dovrebbe assomigliare a The Legend of Zelda Breath of the Wild e Ghost of Tsushima.

L'uscita di Hogwarts Legacy è prevista per il 2022, ma non sappiamo ancora alcun dettaglio sulla produzione. Si tratta di un titolo di grandi dimensioni sviluppato da Avalanche Software, tuttavia stiamo ancora aspettando il lancio della campagna promozionale.

Le informazioni sul gioco sono state ottenute da RetroRacounteur, che secondo quanto riferito ha ricevuto dettagli da "fonti multiple" sulla portata del progetto. Se le informazioni verranno confermate, molti giocatori rimarranno positivamente sorpresi, perché secondo i leak il level design di Hogwarts Legacy è stato fortemente ispirato da giochi come The Legend of Zelda Breath of the Wild, Ghost of Tsushima e The Last of Us Parte II. Il nostro mago in erba avrà quindi l'opportunità di visitare molte regioni uniche con la propria atmosfera e dungeon. Esplorazione, combattimento e furtività saranno al centro del prossimo titolo del famosissimo franchise di Harry Potter.

Ovviamente si tratta di semplici rumor, pertanto prendete questa notizia con le dovute precauzioni. Hogwarts Legacy è attualmente in sviluppo per PC e console, ma sfortunatamente non c'è ancora una data di uscita.

Fonte: Wccftech