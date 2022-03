Hogwarts Legacy e J.K. Rowling: Warner Bros spiega il ruolo della scrittrice nel gioco

Nell'ambito dello State of Play di Sony, Warner Bros. ha mostrato ampi filmati di gioco di Hogwarts Legacy. Le immagini sono state ben accolte dai fan, anche se una parte di loro lo ha criticato a causa dei commenti transfobici ben conosciuti della scrittrice della saga, J.K. Rowling.

A tal proposito attraverso una pagina di FAQ Warner Bros ha spiegato il coinvolgimento di Rownling nel gioco: "Ogni esperienza offerta da Portkey Games si svolgerà nel mondo magico e sarà fedele ad esso. J.K. Rowling sostiene Portkey Games e ha affidato la progettazione e la creazione dei giochi a Warner Bros. Games e a tutti gli sviluppatori coinvolti. Il suo team ha collaborato con Warner Bros. Games su tutti gli aspetti di Hogwarts Legacy per assicurarsi che sia in linea con la creatività e la magia che i fan si aspettano e che sia una parte integrante del mondo magico" si legge.

Tuttavia come riportato in conclusione, "La storia presentata nel gioco non è stata ideata da J.K. Rowling", pertanto sarà inedita e creata dallo studio di sviluppo.

Ci sono diversi giornalisti che hanno spiegato perché non tratteranno Hogwarts Legacy e tra questi c'è anche Imran Khan.

Fonte: Warner Bro