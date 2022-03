Hogwarts Legacy tra nemici e possibili collegamenti con i libri

Dopo il reveal trailer di Hogwarts Legacy, i fan di Harry Potter credono di aver trovato una connessione tra uno dei principali cattivi del gioco e uno dei principali nemici dei libri di Harry Potter.

In seguito al trailer, un post di PlayStation Blog ha delineato a grandi linee chi saranno i villain del gioco: i giocatori avranno il compito di fermare una ribellione guidata da un goblin chiamato Ranrok. Ciò sembra essere in linea con la storia del libro, anche se Hogwarts Legacy è ambientato circa 100 anni prima della saga di J.K. Rowling.

Un altro nemico è il Mago Oscuro Victor Rookwood: sebbene non sia stato mostrato molto sul personaggio, i fan credono che Victor Rookwood possa essere collegato ai Mangiamorte, il gruppo di maghi oscuri guidati da Lord Voldemort nella serie di Harry Potter. La connessione deriva dal cognome del personaggio, Rookwood. Quel nome può suonare familiare ai grandi fan di Harry Potter, anche se è solo brevemente menzionato nella versione cinematografica di Harry Potter e il calice di fuoco.

Augustus Rookwood era un Indicibile (essenzialmente un agente segreto del Ministero della Magia) durante la prima guerra dei maghi, avvenuta negli anni del canon di Harry Potter. Viene menzionato per la prima volta durante un flashback in Harry Potter e il calice di fuoco quando Igor Karkaroff, il preside del Durmstrang Institute è sotto processo per il ruolo di Mangiamorte.

Augustus Rookwood fonrì informazioni a Voldemort mentre lavorava al Ministero della Magia. In seguito sarebbe apparso in Harry Potter e l'Ordine della Fenice e Harry Potter e i Doni della Morte. I cognomi sono molto raramente coincidenze nel canon di Harry Potter e considerando che il gioco si svolge solo poche generazioni prima della nascita di Augustus, è molto probabile che sia un discendente di questo nuovo cattivo.

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile su PC e console alla fine dell'anno.

Fonte: IGN