Hogwarts Legacy non avrà microtransazioni

Hogwarts Legacy ha ricevuto una notevole quantità di informazioni dal recente evento PlayStation State of Play.

Insieme alla prima rivelazione del gameplay e al video dietro le quinte con lo sviluppatore, WB Games Avalanche ha anche rivelato i principali antagonisti e confermato che si tratta di un gioco di ruolo d'azione per giocatore singolo, anche se i compagni NPC potrebbero aiutarci a volte.

Detto questo, dato che si tratta di un titolo tripla A, si è posta la questione delle microtransazioni.

Il community manager Chandler Wood ha chiarito su Twitter che "non ci sono microtransazioni in Hogwarts Legacy". Probabilmente vedremo alcuni nuovi contenuti aggiunti tramite DLC.

We've seen this question coming up and want to set the record straight.



There are no microtransactions in Hogwarts Legacy. — Chandler Wood (@FinchStrife) March 17, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Hogwarts Legacy arriverà su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch (come riportato nelle FAQ ufficiali) alla fine del 2022.

Fonte: Gamingbolt.