Hogwarts Legacy non avrà il multiplayer

Lo State of Play dedicato a Hogwarts Legacy ha alzato il sipario su cosa possiamo aspettarci per il gioco targato Portkey Games e Warner Bros., e nonostante molte domande abbiano trovato risposta ce n'è ancora una che aleggia nell'internet, riguardo le funzionalità online del gioco.

A lungo si è infatti speculato sulla possibilità che il gioco fosse un MMO o perlomeno potesse avere una Co-op e delle modalità competitive (e a riprova di ciò, nel filmato di gameplay mostrato due giorni fa si vedevano dei minigiochi e dei duelli), ma a quanto pare non c'è niente di tutto ciò: Hogwarts Legacy è solo singleplayer.

La risposta arriva direttamente dal sito ufficiale, nell'area FAQ: alla domanda "Hogwarts Legacy dispone della modalità online o cooperativa?" viene risposto direttamente "Hogwarts Legacy è un'esperienza per giocatore singolo e non ha una modalità online o cooperativa".

A quanto pare il gioco si focalizza soltanto su companion non giocanti con cui condurre relazioni interpersonali che possono estendersi in specifiche questline, ma il sogno di molti fan di poter ruolare con i propri amici nel Wizarding World in un'esperienza videoludica ancora non si avvera.

Fonte: Gamerant