Hogwarts Legacy permetterà ai giocatori di scegliere la propria Casa

Hogwarts Legacy si preannuncia già come un vasto gioco di ruolo d'azione per i fan del franchise di Harry Potter, e uno dei modi migliori per giocare di ruolo in quell'universo è scegliere una Casa. Non sorprende che poter scegliere una Casa sia una delle caratteristiche più richieste del gioco.

Considerando quanto clamore c'è dietro Hogwarts Legacy nel suo insieme, c'è già una pagina dedicata a domande e risposte per il gioco. Naturalmente, molte delle domande sono incentrate sulla storia e sulla tradizione del gioco, ma si parla anche di come i giocatori entreranno in una delle quattro Case: sceglierà il Cappello Parlante visto nel video?

Sulla base della pagina delle FAQ per il prossimo gioco di ruolo nell'universo di Harry Potter, scegliere una Casa è assolutamente qualcosa che i giocatori saranno in grado di fare. Sul sito Web si legge espressamente: "I giocatori possono scegliere la Casa di Hogwarts all'inizio di Hogwarts Legacy".

Sebbene scarso nei dettagli su come questo meccanismo funzionerà, sembra tuttavia confermare che i giocatori saranno in grado di scegliere e non verranno assegnati in modo random dal Cappello Parlante come invece si legge nei libri.

Hogwarts Legacy sarà disponibile su PC e console entro la fine dell'anno: il gioco non avrà la modalità multiplayer.

