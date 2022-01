Hogwarts Legacy potrebbe uscire prima del previsto per un insider

Con la celebrazione dei 20 anni del primo film che ha portato una reunion speciale del cast, i fan sono immersi nella nostalgia per Harry Potter e tutti gli occhi sono puntati all'uscita di Hogwarts Legacy. Lo studio responsabile del progetto ha promesso di darci notizie quest'anno e non c'è nulla di strano, visto che il gioco è previsto per il 2022. Warner Bros aveva già più o meno confermato che il gioco sarebbe arrivato verso la fine dell'anno, e se già cominciavamo a temere un rinvio nel 2023, un insider ha portato un po' di speranza.

L'utente Twitter AccountNGT è una fonte abbastanza attendibile in quanto aveva già precedentemente svelato Star Wars Eclipse pochi giorni prima del trailer mostrato ai Game Awards. Questo fatto ovviamente non è sufficiente per ottenere una fiducia cieca, ma è interessante vedere cosa ha da dire su Hogwarts Legacy.

Avalanche Software è attualmente alla ricerca di un produttore per la localizzazione del gioco, il che dimostra che lo sviluppo non sarebbe fermo, e soprattutto che Sumo Digital starebbe dando una mano al progetto. Un aiuto che sarebbe stato molto vantaggioso secondo l'insider, che poi dichiara di conoscere una data, con un'uscita che potrebbe essere più vicina di quanto si pensi. In un altro Tweet poi parla di una possibile uscita durante l'estate.

The support from Sumo Digital studios has really helped with the development. I got a date from another insider and hopefully it's still on track, expect to see it sooner than expected — AccountNGT (@AccNgt) January 6, 2022

(talking about the game release not a new trailer) — AccountNGT (@AccNgt) January 6, 2022

Ovviamente bisogna prendere queste notizie con le dovute precauzioni in quanto si tratta di semplici rumor, pertanto non ci resta che attendere notizie ufficiali.

