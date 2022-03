Hogwarts Legacy per PS5 e Xbox Series X/S potrebbe costare €80 senza opzioni di upgrade

Hogwarts Legacy per next-gen potrebbe costare $70, o 80 Euro, e sembra che potrebbe non esserci alcun modo per eseguire l'upgrade dalla versione last-gen.

Negli Stati Uniti, Best Buy mostra $69,99 per le versioni PS5 e Xbox Series X, e $59,99 per le versioni PS4, Xbox One e Switch. GameStop mostra gli stessi prezzi (sebbene non disponga ancora della versione Switch).

Nel Regno Unito, GAME mostra £69,99 per le versioni PS5 e Xbox Series X e £59,99 per le versioni Xbox One e PS4.

Anche sul sito di Smyths Toys nel Regno Unito c'è una situazione simile, sebbene i suoi prezzi generali siano inferiori: £59,99 per la versione di generazione attuale e £54,99 per le versioni last-gen.

Vale la pena notare che i negozi digitali PlayStation e Xbox non hanno ancora il gioco disponibile per il preordine, quindi questi prezzi potrebbero essere solo dei placeholder.

Al momento nessuno sa se la versione Xbox del gioco supporterà la funzione Smart Delivery. È forse improbabile, tuttavia, poiché la box art di GameStop per Hogwarts Legacy mostra semplicemente "Xbox One" sulla confezione last-gen e "Xbox Series X" sulla confezione della generazione attuale. Questo è simile alla box art per WWE 2K22, che non supporta Smart Delivery e appare invece su Xbox Store come due prodotti separati (un gioco Xbox One e un gioco Xbox Series X).

Probabilmente i giocatori che acquisteranno la versione più economica del gioco per PS4 o Xbox One potranno giocare a queste versioni last-gen su PS5 e Xbox Series X grazie alla retrocompatibilità, ma non potranno utilizzare il loro disco per eseguire l'upgrade alle versioni migliorate progettate specificamente per questi sistemi.

