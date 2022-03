Hogwarts Legacy avrà il Quidditch e le gare con le scope?

Grazie al recente trailer reveal di Hogwarts Legacy, i fan hanno potuto dare uno sguardo più da vicino al gioco, in particolare sull'aspetto grafico e al funzionamento del mondo.

Dal frequentare le lezioni, all'esplorazione, alle amicizie, Hogwarts Legacy ha davvero molte cose da offrire ai giocatori. Nel trailer abbiamo potuto anche dare uno sguardo ai modi di viaggiare nel vasto mondo, comprese ovviamente le scope volanti. Ma i giocatori saranno in grado di utilizzare le scope anche per giocare a Quidditch?

Nel mondo di Harry Potter il Quidditch è lo sport essenziale degli studenti di Hogwarts e ovviamente i fan sarebbero molto felici di poter cavalcare una scopa e giocare queste partite. Tuttavia dal trailer non ci sono prove che suggeriscano che il Quidditch sarà disponibile nel gioco. Anche nelle FAQ ufficiali non si fa menzione del Quidditch e nella domanda "È possibile volare su una scopa in Hogwarts Legacy?" si legge: "La scopa è un mezzo di trasporto per esplorare e viaggiare in Hogwarts Legacy, inoltre sono presenti anche gare con le scope. I giocatori possono frequentare le Lezioni di Volo per imparare a padroneggiare l'arte del volo su scopa".

Per adesso sembra quindi che del Quidditch non se ne parli: tuttavia nulla vieta al team di inserirlo successivamente con un DLC. Ad ogni modo non ci resta che attendere ulteriori dettagli sul gioco per capire se questo iconico sport sarà disponibile.

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile entro la fine dell'anno su PC e console.

Fonte: PCGamesN