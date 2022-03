Hogwarts Legacy riceverà nuovi dettagli molto presto secondo un ex sviluppatore

Le voci che circondano Hogwarts Legacy hanno portato molti a credere che una sorta di reveal verrà fatto proprio questa settimana. L'ultima discussione su questo gioco è iniziata con un tweet dal canale YouTube/podcast PodcastNow15 che diceva: "Altri 5 giorni prima che venga mostrato presumibilmente Hogwarts Legacy, altrimenti qualcuno si è sbagliato di grosso. (Personalmente non me lo aspetto ma staremo a vedere)".

A seguito di questo tweet, PodcastNow ha pubblicato un video di YouTube legato alla discussione del gioco, affermando che l'ex sviluppatore di Hogwarts Legacy Troy Leavitt ha effettivamente risposto al loro tweet dicendo: "Non posso né confermare e né smentire la voce, ma il tempismo sembra giusto per me. Immagino che toccherà aspettare e vedere!".

Non solo, ma Leavitt ha anche lasciato un commento sul video di PodcastNow su Hogwarts Legacy dando più contesto al tweet aggiungendo: "Non ho una conoscenza privilegiata, ma solo guardando il calendario e come il sito web di Hogwarts Legacy sta continuando a programmare l'uscita nel 2022, mi aspetto una sorta di notizia ufficiale molto presto. Sarei sorpreso se passassimo tutto il mese di marzo senza sapere qualcosa".

Ovviamente per adesso si tratta di un rumor dato che non ci sono ancora notizie a riguardo. Non ci resta che aspettare questo potenziale reveal.

