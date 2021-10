Hogwarts Legacy potrebbe essere tra i protagonisti dell'imminente State of Play

Hogwarts Legacy è decisamente sparito dai radar dopo l'annuncio ufficiale del gioco avvenuto ormai più di un anno fa. L'attesa potrebbe tuttavia essere finita per i molti appassionati che aspettano notizie.

Vi avevamo riportato come l'insider Millie A. avesse affermato che avremmo avuto notizie del gioco ai The Game Awards a dicembre, tuttavia ora che è stato annunciato un nuovo State of Play da parte di PlayStation, la stessa ha 'corretto il tiro', suggerendo che il gioco sarà presente proprio all'evento del 27 ottobre.

When I said this, I so badly wanted to say State of Play, but couldn?t ? https://t.co/xNKNdzGh3u pic.twitter.com/PSYQHXI6Yj — Millie A (@millieamand) October 22, 2021

Come prevedibile però, Millie ha preso immediatamente le distanze da questa affermazione, sostenendo che questa non deve essere presa come una conferma assoluta della presenza di Hogwarts Legacy nello State of Play. Considerato però che si tratta di un evento dedicato ai videogiochi di terze parti in arrivo sulle console Sony, la possibilità di una comparsa del gioco di Warner Bros. è da considerare.

This is not me confirming Hogwarts Legacy for State of Play. — Millie A (@millieamand) October 22, 2021

I rumor già circolati vogliono presenti anche titoli come Gotham Knights, The Lord of the Rings Gollum e Final Fantasy XVI. Potrebbe quindi aggiungersi a questo elenco già decisamente importante anche lo stesso Hogwarts Legacy, che ancora non ha una finestra di lancio ma uscirà su PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X/S.

Il prossimo evento State of Play si terrà mercoledì 27 ottobre alle ore 23 italiane.

