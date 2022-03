Hogwarts Legacy si mostrerà in un nuovo State of Play tra pochi giorni!

Avalanche Software e Warner Bros. Games collaboreranno con PlayStation per consegnare un'edizione speciale di State of Play dedicata interamente a Hogwarts Legacy. La trasmissione inizierà giovedì 17 marzo alle 22:00 ora italiana.

Lo spettacolo durerà circa 20 minuti, con oltre 14 minuti di gameplay di Hogwarts Legacy su PS5, e terminerà con alcune informazioni di qualche membro del team di Avalanche Software che ha il compito di portare in vita il mondo dei maghi.

"Da quando abbiamo svelato Hogwarts Legacy, il trailer è stato visto oltre 28 milioni di volte sul canale YouTube di PlayStation. Abbiamo promesso di mostrarvi di più quest'anno, ed è finalmente tempo di mantenere la promessa" riferisce il team di sviluppo.

Wands at the ready for an all new State of Play focused on Hogwarts Legacy, featuring an extended first look at gameplay this Thursday, March 17 at 2 PM PT: https://t.co/TwujdB2cBr pic.twitter.com/bFZMWjdZ2t — PlayStation (@PlayStation) March 14, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Noi di Eurogamer seguiremo la diretta, perciò rimanete sintonizzati con noi!