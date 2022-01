Hogwarts Legacy potrebbe essere al centro del tanto rumoreggiato State of Play di PlayStation

Sony Interactive Entertainment potrebbe pianificare di ospitare il suo primo State of Play del nuovo anno già il prossimo mese. Su Twitter, il noto insider di Battlefield e Call of Duty Tom Henderson ha affermato che è previsto appunto un nuovo State of Play a febbraio 2022.

Henderson ha inoltre anticipato che Hogwarts Legacy, che non solo è stato rinviato ma è stato anche abbastanza assente in termini di aggiornamenti e rivelazioni, sarà una delle caratteristiche principali del prossimo State of Play.

La versione del gioco di ruolo open-world del franchise di Harry Potter ha fan che non vedono l'ora di sapere qualcosa di più sin dal suo annuncio e se Henderson ha ragione, lo sviluppatore Avalanche Software e l'editore Warner Bros. Interactive Entertainment potrebbero probabilmente condividere magari video gameplay o una data di uscita.

"but it has the potential to be a pretty big one IMO." — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 9, 2022

Anche se uno State of Play incentrato su Hogwarts Legacy potrebbe sembrare il modo perfetto per iniziare il 2022 ricordiamo che Sony ha anche altri assi nella manica: c'è ad esempio God of War Ragnarok da mostrare, Ghostwire: Tokyo, Horizon: Call of the Mountain e, soprattutto, progetti come il remake di The Last of Us.

Fonte: GamesRadar