Hogwarts Legacy, Sumo Digital conferma il coinvolgimento nello sviluppo

È passato un po' di tempo da quando Warner Bros. Interactive Entertainment ha offerto molti nuovi dettagli o gameplay su Hogwarts Legacy dopo il suo rinvio al 2022. Insieme a Portkey Games e Avalanche Software, è stato confermato che anche Sumo Digital sta lavorando all'RPG d'azione open world. La società ha rivelato su Twitter che due dei suoi studi, Sumo Nottingham e Red Kite Games, erano coinvolti e che stavano "lavorando duramente".

Sumo Digital è stato coinvolto in una serie di giochi di alto profilo nel corso degli anni, tra cui Sackboy: A Big Adventure e il recente Forza Horizon 5 (sebbene abbia sviluppato anche Hood: Outlaws and Legends). Sumo Nottingham è stata fondata nel 2016 mentre Red Kite Games è stata acquisita nel 2019. Quest'ultimo era uno studio su commissione che forniva servizi a varie società di giochi.

"Siamo molto entusiasti di condividere la notizia che due dei nostri studi - Red Kite Games e Sumo Nottingham - sono coinvolti nel prossimo videogioco Hogwarts Legacy" si legge nel tweet.

We are very excited to share the news that two of our studios - @RedKiteGames and Sumo Nottingham - are involved in the upcoming Hogwarts Legacy videogame. pic.twitter.com/tNHHv9HyXe — Sumo Digital (@SumoDigitalLtd) December 9, 2021

Per quanto riguarda Hogwarts Legacy , è attualmente in sviluppo per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Previsto per il prossimo anno, la Warner Bros. ha suggerito che potrebbe uscire dopo aprile 2022.

