Hogwarts Legacy, gli sviluppatori condividono un esilarante bug con la community

Lo State of Play con protagonista Hogwarts Legacy è stato accolto molto positivamente dai giocatori in attesa di aggiornamenti e rassicurazioni sulla nuova produzione riguardo il mondo di Harry Potter, e tra risposte e nuove domande è saltato fuori un esilarante dettaglio.

Lo stesso account Twitter di Warner Bros. Games Avalanche ha condiviso un video di un bug fantastico in cui lo studio è incappato mentre registrava le sessioni di gameplay da inserire nel trailer dello State of Play: un centauro passeggero che invade lo schermo, contorcendosi in un'incredibile animazione di ragdoll andata non proprio a buon fine.

While putting together last week's trailer, we came across this hilarious bug and had to share. pic.twitter.com/eLq2SQFN9j — WB Games Avalanche (@AvalancheWb) March 24, 2022

È scontato pensare che bug (o feature?) del genere verranno risolti prima che il gioco esca ufficialmente, ma è comunque carino che Avalanche si sia sentita abbastanza in confidenza con i follower da diffonderlo per farsi una risata tutti insieme.

Fonte: Gamerant