Hogwarts Legacy porterà la sua magia anche su Switch

A quanto pare, Hogwarts Legacy, il nuovo titolo ispirato alla famosa serie di libri e film di Harry Potter arriverà anche su Nintendo Switch.

Dopo un lungo video durante la presentazione State of Play di Sony, il sito Web ufficiale del gioco ora elenca una versione per Nintendo Switch. Potete vedere il logo Switch nella parte inferiore del sito Web e, oltre a questo, le FAQ menzionano Switch come una delle piattaforme.

"D: Su quali piattaforme sarà disponibile Hogwarts Legacy? R: Hogwarts Legacy sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X|S, console Xbox One, Nintendo Switch e PC".

Amazon inoltre ha anche caricato la grafica della scatola del gioco, il che sembra escludere che si tratti di una versione cloud.

Se tutto questo non dovesse bastare, la versione Switch viene menzionata anche nel comunicato ufficiale, insieme a quelle PlayStation, Xbox e PC.

Fonte: Hogwartslegacy.com.